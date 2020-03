Coronvirus, Conte: Chiusura scuole in via prudenziale

di abf/dab

Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Il professor Brusaferro - assieme al ministro Speranza, che ormai è diventato esperto - ci ha aiutato a valutare la situazione attuale epidemiologica e ci ha fornito una seria di valutazioni tecniche, che ci sono servite per avere un aggiornamento a tutto campo sulla situazione emergenziale". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per annunciare la chiusura delle scuole da domani al 15 marzo prossimo. "Un'ampia parte dello scambio informativo è stato dedicato alle scuole e all'università - spiega -. Abbiamo fatto una ampia valutazione e l'orientamento del Cdm è stato quello di disporre in via prudenziale la chiusura delle scuole".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata