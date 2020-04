Coronavirus, Zingaretti: Tv trasmetta programmi per scuole elementari

di egr

Roma, 3 apr. (LaPresse) - "Considerato che ci sono famiglie che non hanno a disposizione computer, ho ricevuto molte segnalazioni dalle scuole elementari, mi sento di fare un appello a tutte le reti televisive, quelle locali e quelle nazionali: magari possono pensare di trasmettere delle lezioni per i bambini e le bambine delle elementari. A cominciare dal servizio pubblico ma non solo, si attivino nelle ore del mattino dei programmi formativi. Non possiamo rischiare di abbandonare le scuole elementari". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in videoconferenza.

