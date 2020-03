Coronavirus, Zingaretti: Saggio chiudere scuole

di npf/dab

Roma, 4 mar. (LaPresse) - E' giusta la chiusura delle scuole? "Penso di sì. È evidente che il primo grande provvedimento economico è sconfiggere il virus, ma questo si realizza diminuendo i contatti, abbassando il numero di spostamenti. È una decisione saggia, certo è dura, ma l'obiettivo è sconfiggere un virus". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti nel corso della registrazione di Porta a porta che andrà in onda questa sera. Al consueto caffè con Bruno Vespa è andato in scena un siparietto: "Buonasera segretario, non le do la mano", ha esordito il giornalista. "No, questa sera no", ha replicato il governatore del Lazio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata