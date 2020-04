Coronavirus, Zingaretti: Qualcuno giudica idee in base a chi le propone

di dab

Roma, 28 apr. (LaPresse) - "Purtroppo ho la sensazione, ma senza fare nomi in particolare, che qualcuno usi il criterio di giudizio non sul merito delle idee ma in base a chi le esprime. Così andiamo poco lontano". Lo dice il segretario del Partito democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa di presentazione delle proposte dem per la semplificazione della Pa. "Il Pd si candida e vuole essere quella forza politica che mette al primo posto il bene delle persone e gli interessi dell'Italia, senza alzare i toni, cercando di ottenere il massimo", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata