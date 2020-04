Coronavirus, Zingaretti: Non parlare per suggestioni e aspettative

di dab

Roma, 28 apr. (LaPresse) - "Non dobbiamo parlare rispetto alle suggestioni o alle aspettative, ma rispetto al pericolo se la fase nuova non inizia con le dovute cautele". Lo dice il segretario del Partito democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa di presentazione delle proposte dem per la semplificazione della Pa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata