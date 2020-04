Coronavirus, Zingaretti: Non credo violazioni della Costituzione

di dab

Roma, 28 apr. (LaPresse) - "Tutte le sollecitazioni in materia costituzionale sono le benvenute, ma non credo che in questo momento siamo in presenza di alcuna violazione". Lo dice il segretario del Partito democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa di presentazione delle proposte dem per la semplificazione della Pa. "Avverto il bisogno di uno scatto in avanti nell'affrontare i problemi del Paese con uno sguardo al futuro", aggiunge.

