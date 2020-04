Coronavirus, Zingaretti: Nel Lazio riaperture in massima sicurezza in fase 2

di abf

Roma, 14 apr. (LaPresse) - "Oggi ho aperto un altro capitolo, ho convocato tutte le associazioni datoriali, delle imprese, i sindacati e l'Abi lazio, per cominciare a discutere sulla fase che ci sarà dal 3 maggio in poi per le riaperture. L'obiettivo è chiaro: la riapertura dovrà avvenire con la massima sicurezza di chi produce e la massima sicurezza per chi consuma". Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, in conferenza stampa. "Dal 3 maggio fabbriche ed esercizi commerciali non saranno quelli di prima, si devono organizzare - ha aggiunto - Ora lavoriamo affinchè quando ci sarà l'apertura nessuno si illuda che il tema sarà superato, va affrontato usando al massimo el misure di sicurezza fino al vaccino".

