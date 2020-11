Coronavirus, Zingaretti: Meno paura ad essere incisivi in lotta a Covid

di lrs

Milano, 15 nov. (LaPresse) - "Se non fermiamo il virus, l'economia italiana non si riprenderà mai. Solo quando sconfiggiamo il Covid, l'economia tornerà a crescere. Forse dovremmo avere meno paura ad essere incisivi nella lotta contro il Covid". Lo ha detto il governatore della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Live non è la d'Urso' su Canale 5.

