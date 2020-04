Coronavirus, Zingaretti: Dopo Pasqua terzo decreto per Italia semplice

di lrs

Milano, 5 apr. (LaPresse) - "Si è annunciato un decreto sul credito e uno sulla ripresa, il terzo decreto, subito dopo Pasqua, dovrà essere sull'Italia semplice altrimenti non ce la faremo mai. Dopo i soldi e gli equilibri di bilancio, la semplificazione è la vera priorità".

Così il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a 'Che tempo che fa' su Rai1. "Dovrà farlo una maggioranza ma dovrà farlo in concordia con chi in questo momento non fa parte. A me non interessa nulla da chi proviene un'idea. Questo dovremo sperimentare e poi fare", ha aggiunto.

