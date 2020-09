Coronavirus, Zingaretti: Ci rialzeremo e daremo altra lezione al mondo

di mad

Milano, 26 set. (LaPresse) - "Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci si rialza. Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia'.

