Coronavirus, Zingaretti: Bimbi da Cina a casa? Indicazioni le da' scienza

di acp/abf

Roma, 4 feb. (LaPresse) - "Non ci sono e non ci possono essere su queste cose dibattiti politici. C'è la scienza che deve dare le indicazioni". Lo dice il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito alla proposta di alcuni governatori del nord di non far rientrare immediatamente i bambini di ritorno dalla Cina a scuola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata