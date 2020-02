Coronavirus, Zingaretti: "Avrà ricadute globali, ma no fomentare paure e divisioni

"È evidente che avrà anche delle ricadute a livello globale dal punto di vista finanziario, economico e del commercio e questo deve spingerci ancora di più a guardare i problemi veri dell'Italia che sono quelli di dare una scossa all'economia. Per questo abbiamo proposto il patto per il Lavoro, affinché nei prossimi anni si lavori tutti nella stessa direzione. Io credo che l'Italia ora si aspetti questo e non di creare e fomentare paure e divisioni. Creare paura e divisioni non è in sintonia con le aspettative del Paese". Così il Presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine, a Milano alla Bit 2020, alla inaugurazione dello stand Lazio.