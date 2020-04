Coronavirus, Zingaretti: Appello a unità per rinascita, ciascuno faccia propria parte

di egr

Roma, 23 apr. (LaPresse) - "Ci troviamo in mezzo a una crisi sanitaria che stiamo affrontando e a una crisi economica e sociale che può rivelarsi drammatica. Dobbiamo accantonare le polemiche e lavorare per produrre sviluppo, ognuno deve fare la propria parte per la rinascita italiana". Così il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti in video conferenza con l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti e alla ministro per i Trasporti Paola De Micheli. "Questo accordo con le Ferrovie dello Stato - sottolinea - non è solo economico e finanziario. Vogliamo richiamare l'Italia all'unità e all'unità in questa prospettiva di sviluppo del sistema Paese". "L'esigenza assoluta ora è quella di combattere uniti per salvare l'Italia dal punto di vista sanitario, del lavoro e sociale", conclude.

