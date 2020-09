Coronavirus, Zangrillo: Berlusconi reagisce in modo ottimale a cure, decorso regolare

"Decorso regolare con paziente tranquillo". Così il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, sulle condizioni di Silvio Berlusconi". "Il paziente sta reagendo in modo ottimale alle cure, questo non vuol dire cantar vittoria, perchè appartiene alla categoria definita più fragile", ha spiegato. "Siamo sicuramente in una fase delicata" ha ggiunto Zangrillo, che ha poi espresso un "cauto ottimismo".

