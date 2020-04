Coronavirus, Zampa: Aumentare laboratori tamponi, ma dipende da Regioni

di egr

Roma, 14 apr. (LaPresse) - "Arcuri sta comprando reagenti, materiale che serve (per i tamponi, ndr). Occorre poi pensare alla necessità che i laboratori (per le analisi dei tamponi, ndr) aumentino, ma la decisione di aprire un laboratorio dipende dalle Regioni. Ci sarà bisogno di un investimento per aprirli. Arcuri sta chiedendo indicazioni al comitato tecnico scientifico per entrare in una nuova fase". Così il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa a RaiNews24.

