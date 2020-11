Coronavirus, Zaia: Servono misure nazionali su scuola e trasporti

di lrs

Milano, 2 nov. (LaPresse) - "Io sono convinto che ci debbano essere misure nazionali per i temi nazionali come l'assembramento, la scuola a 360 gradi e i trasporti. Mi sembra di capire che a Roma aspettano la discussione in Parlamento, probabilmente prima di notte ci sarà una terza convocazione con Regioni, Comuni e Province e dopodiché cercheremo di capire che proposta ci sarà. Da parte nostra, siamo assolutamente pronti a dar corso ad eventuale restrizioni ma non sicuramente sul fronte delle attività produttive". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera. "Se oggi stiamo qui a parlare e fare riunioni, lo facciamo per colpa di pochi che sono ancora convinti che il virus non li toccherà mai", ha aggiunto.

