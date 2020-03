Coronavirus, Zaia: Se continua così inevitabile chiuda tutto

di mrc/vln

Torino, 11 mar. (LaPresse) - "Se continua così sarà inevitabile che si chiuda tutto. Finiamola di volere sempre cercare il titolo da metterci, se continua così si chiuderà tutto perchè saremo tutti con il virus". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa alla protezione civile di Marghera, in merito all'epidemia di coronavirus. "La verità è che questo virus qui da noi fa più danni di qualsiasi peggiore influenza, no è normale che muoiano 29 persone in 15 giorni. Nessuno si può chiamare fuori", ha aggiunto.

