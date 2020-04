Coronavirus, Zaia: Riaprire o morire in attesa che vada via

di lrs

Milano, 16 apr. (LaPresse) - "Oggi il vero è tema è decidere se si vuole tenere chiuso tutto e morire nel tempo in attesa che il virus se ne vada oppure puntare alla convivenza. Tutte le esperienze, Wuhan compresa, hanno deciso di convivere e di aprire. Perché poi oltre un certo limite non è più sostenibile, sempre fatte salve le indicazioni del metodo scientifico". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa sull'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata