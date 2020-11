Coronavirus, Zaia: No nuove restrizioni, sufficienti quelle in corso

di scp

Torino, 7 nov. (LaPresse) - "Noi non abbiamo in animo di mettere restrizioni, pensiamo che siano già sufficienti quelle che sono in corso". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa.

