Coronavirus, Zaia: No lockdown stile maggio, non ci sono presupposti

di lrs

Milano, 2 nov. (LaPresse) - "Noi in questo momento non intravediamo assolutamente soluzioni con lockdown stile maggio, non ci sono i presupposti". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera.

