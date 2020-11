Coronavirus, Zaia: Nessuno del governo ha parlato di orari

di lrs

Milano, 2 nov. (LaPresse) - "Al livello di riunione non c'è stata una proposta con degli orari, delle 18 o delle 21. Sicuramente, hanno parlato di blocco, ma decisamente nessuno ha parlato di orari da parte del governo. Le 21? Lo sento da voi. Le Regioni si aspettano che, se ci sono proposte tipo questa, che vengano formalizzate. Per ora non è arrivata". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera, parlando della videoconferenza di questa mattina con il governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata