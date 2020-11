Coronavirus, Zaia: Mi ha chiamato Mattarella, fatto punto situazione

di lrs

Milano, 10 nov. (LaPresse) - Con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, com'è andata la telefonata? "Bene, mi ha cercato stamattina. È stato un saluto e ha voluto avere un po' un punto della situazione. Aveva piacere di sapere come stava andando. Era informato sulla linea gialla. Il Presidente si è sempre tenuto aggiornato personalmente, mi ha chiamato più volte anche durante la prima fase ma non ve l'ho sempre comunicato". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa.

