Coronavirus, Zaia: In Veneto 8.358 positivi, 392 morti e 715 dimessi

di dab

Roma, 29 mar. (LaPresse) - "Le persone in isolamento sono 20.064, il numero di positivi sale a 8.358, ma questo in virtù dei tamponi che sono ancora in analisi. Mentre sono 1.941 i ricoverati". Lo dice il governatore del Veneto, Luca Zaia. "In terapia intensibva 355 persone attualmente intubate, i morti sono 392. Sapete come la penso, sono morti a causa del coronavirus, anche se con altre patologie", aggiunge. "I dimessi sono 715, galoppiamo verso i 1000, è un dato assolutamente positivo. Poi, in queste ultime 24 ore, sono 59 i nati".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata