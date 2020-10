Coronavirus, Zaia: Governo riveda Dpcm, ristoranti trattati da untori

di lrs

Milano, 26 ott. (LaPresse) - "A me non risulta che ci siano stati azioni da untori in palestre e ristoranti. I ristoranti vengono trattati come gli untori. Questo non ci voleva, facciamo fatica a giustificare un'azione come questa. Faccio appello al Governo perché riveda questo provvedimento". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. "Il problema è chi vende un cono gelato o qualcuno che vende un pezzo di pizza dopo le 18? Si chiudono le realtà controllate che hanno le linee guida, serviva un segnale di fiducia dopo i sacrifici fatti", ha aggiunto.

