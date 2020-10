Coronavirus, Zaia: Governo non ha ascoltato le Regioni

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Che il presidente Conte dica che c'è la collaborazione delle Regioni è vero, ma è altrettanto vero che il Governo non ha ascoltato le Regioni". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato da Antennatre. "Quindi, questo Dpcm è frutto del lavoro del Governo, con nessuna negoziazione delle Regioni, visto e considerato che c'è un documento agli atti nel quale chiedevamo di far chiudere i ristoranti alle 23, di prevedere alcune misure rispetto ad altre attività. È innegabile che il virus c'è e ci vogliono delle misure di contenimento, ma non possiamo scaricare tutti i problemi su poche attività, su poche persone".

