Coronavirus, Zaia: Facciamo fatica a far accettare Dpcm, rischio tragedia

di lrs

Milano, 26 ott. (LaPresse) - "Non ho mai fatto polemica, ma questo provvedimento non ci voleva, facciamo fatica a farlo accettare. Le attività rischiano di morire. Non sono persone che si sono arricchite facendo questi mestieri, hanno reso ricco questo Paese. Dopo aver avuto il coraggio di investire in queste attività, si sono dovute adottare alle linee guida. Questo provvedimento rischia di trasformarsi in una tragedia, non c'è un fondamento di dato epidemiologico. La situazione è veramente preoccupante". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera, a proposito del nuovo Dpcm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata