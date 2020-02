Coronavirus, Zaia: Europa non esiste se non riesce a fare coordinamento

di lrs

Milano, 28 feb. (LaPresse) - "Io non sono anti-europeista ma contro questo modello di Europa ho molto da ridire. Un'Europa che non riesce a fare coordinamento su fatti gravi come questi è un'Europa che non esiste. Questo virus è la cartina di tornasole dell'efficacia dell'Europa. Vorrei capire che interlocuzioni ha l'Europa con gli Stati Uniti, l'Asia e l'America Latina: direi zero. E' in America che si fa fatturato per le imprese venete". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato da RaiNews24 sulla situazione del coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata