Coronavirus, Zaia: Emergenza europea ma Ue non sta coordinando

di mrc/mad

Torino, 11 mar. (LaPresse) - "L'emergenza ha valore europeo e l'Europa in questo momento non si sta coordinando nè sta coordinando gli Stati membri". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa alla protezione civile di Marghera, in merito all'epidemia di coronavirus.

