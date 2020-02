Coronavirus, Zaia: Conte ha sbagliato, questo non è modo collaborare

di mrc/lrs

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "Conte ha sbagliato a dire che può avocare a sé i poteri perchè così non funziona. Spero che sia solo un'uscita infelice, perché questo non è il modo di collaborare. Ha anche detto che è stato male interpretato e ne prendo atto". Lo ha dichiarato il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, riguardo alla polemica con il governo sul coronavirus. "La strategia per uscire l'abbiamo. Continuiamo a lavorare per l'interesse comune che è quello di sconfiggere il virus", ha aggiunto.

