Coronavirus, Zaia a veneti: Possiamo vincere sfida, non arrivare a lockdown

di lrs

Milano, 3 nov. (LaPresse) - "Si va ormai per fasce e misure che fanno scattare restrizioni. Ormai spazi per divagazioni sul tema o discrezionalità sono ridotti al minimo. Noi possiamo vincere questa sfida come veneti. Io penso che il Veneto non abbia bisogno di arrivare alla fase del lockdown. Bisogna stare fermi, duri. Non possiamo passare di scaglione e ritrovarci misure semplicemente perché qualcuno non controlla la sua salute". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera.

