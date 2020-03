Coronavirus, via libera Senato al dl: nessun contrario, è legge

di dab

Roma, 4 mar. (LaPresse) - L'aula del Senato ha approvato in via definitiva il testo del decreto del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. L'assemblea di Palazzo Madama ha concesso il disco verde con 234 voti favorevoli, nessun contrario e 5 astensioni.

