Coronavirus, verso via libera alle visite per i parenti

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - Si va verso il via libera per le visite ai parenti. A quanto si apprende, è questo l'orientamento del governo per il nuovo Dpcm, quello della fase 2 dell'emergenza coronavirus, di cui il premier sta discutendo al tavolo di lavoro della cabina di regia governo-enti locali.

