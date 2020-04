Coronavirus, verso ok a cibo da asporto e jogging dal 4 maggio

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - Disco verde per comprare cibo da asporto e tornare a fare jogging, anche se non in gruppo, dal 4 maggio. Sarebbe questo, a quanto si apprende, l'orientamento del governo per il prossimo Dpcm, quello della fase 2, di cui il premier Giuseppe Conte, sta discutendo con gli enti locali nella cabina di regia.

