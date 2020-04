Coronavirus, Variati: Domiciliari non riguardano detenuti per mafia

di dab

Roma, 23 apr. (LaPresse) - "E' il giudice di sorveglianza che decide se un detenuto può completare la pena ai domiciliari" e la misura "riguarda solo chi ha un residuo di pena inferiore a 18 mesi, mentre non sono presi in considerazione i delinquenti abituali o quelli in detenzione per reati, ad esempio, di mafia". Lo dice il sottosegretario all'Interno, Achille Variati, durante una conferenza stampa.

