Coronavirus, V. Boccia: Noi responsabili, no sintesi volgare salute-economia

di lrs

Milano, 10 apr. (LaPresse) - "Ci stiamo muovendo con grande responsabilità e non sciacallaggio. Non c'è un'idea di un'economia che debba prevalere sulla salute. Dietro le imprese ci sono le preoccupazioni dei lavoratori e gente che vede un'incertezza di futuro perché non sa quando potrà aprire. Noi dovremo trasformare le preoccupazioni in speranza e in certezza con il tavolo. Nessuno ha mai immaginato che l'economia prevalga sulla salute, qualcuno ha fatto una sintesi volgare, non è rispettoso per un mondo come il nostro di grande responsabilità". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando a Radio24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata