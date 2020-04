Coronavirus, V. Boccia: Governo ci ha assicurato fondi sono implementabili

di lrs

Milano, 9 apr. (LaPresse) - "Il decreto Credito lo hanno bollinato ieri sera. I 400 miliardi? Sono risorse che partono da un effetto cosiddetto moltiplicatore. Non sappiamo quanto dura questa fase. La prima fase che dobbiamo affrontare è garantire la liquidità di breve alle imprese che si avviano a cali di fatturato rilevanti, addirittura alcune prossime a zero, perché sono chiuse, per calo di domanda. Per la loro sopravvivenza economica va garantita questa liquidità di breve". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, al 'Tg2 Post'. "Il Governo - ha aggiunto - ci ha assicurato che questi fondi sono implementabili, ove ne occorrano altri e ci ha assicurato oggi nel confronto che abbiamo avuto con le altre parti sociali che, ove occorra, c'è anche la necessità di un'implementazione delle regole".

