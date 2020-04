Coronavirus, Upi a governo: Indicazioni chiare su riapertura scuole e mobilità

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - Scuola, cantieri, semplificazioni e mobilità: sono questi i temi su cui l'Upi chiede risposte alla cabina di regia per la fase 2 prevista per oggi alle 15. “Per quanto riguarda la scuola - sottolinea il presidente, Michele de Pascale - le Province che gestiscono le 7.400 scuole superiori hanno bisogno di indicazioni certe sulle riaperture delle scuole, per potere iniziare subito a riorganizzare gli edifici in linea con le indicazioni anti Covid 19 in modo da poter essere pronti per il nuovo anno scolastico. Ma siamo anche a piena disposizione per trovare soluzioni sia per assicurare ai ragazzi maturandi la possibilità di svolgere le prove orali di persona, sia a ragionare su possibili esigenze immediate”.

