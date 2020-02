Coronavirus, decreto legge per contenere i contagi

E' terminato dopo quasi quattro ore il Consiglio dei ministri straordinario nella sede della Protezione civile a Roma. Al vaglio del Governo le misure contro il Coronavirus che, ha spiegato il presidente del Consiglio Conte, ha trovato forma in un decreto legge per contenere i contagi. "Al primo posto c'è la salute dei cittadini italiani" ha detto il premier in conferenza stampa.

AZZOLINA: STOP A GITE SCOLASTICHE

"In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Una richiesta che ho portato all'attenzione dei colleghi di governo e che faro' in modo di rendere operativa gia' nelle prossime ore". Lo ha scritto su Facebook il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Una precauzione - aggiunge il ministro - che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario. Il governo e le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro serio e scrupoloso tenendo conto di un quadro che muta rapidamente".

