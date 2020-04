Coronavirus, Tridico: Per reddito emergenza spesa di circa 2 miliardi

di abf

Roma, 20 apr. (LaPresse) - Per il reddito di emergenza "la spesa sarebbe di circa 2 miliardi, per una platea di circa 1 milione di nuclei". Così il presidente Inps Pasquale Tridico, durante l'audizione in Commissione Lavoro alla Camera

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata