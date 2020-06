Coronavirus, Tridico: "Pagate 11 milioni di persone tra bonus e cig"

"Finora 11 milioni di persone sono state pagate tra bonus e cig per 15 miliardi di euro". Così il presidente Inps Pasquale Tridico a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Abbiamo pagato oltre 4 milioni bonus tra marzo e aprile, abbiamo pagato la Rem. Ogni prestazione che noi paghiamo ha la firma di un dirigente, si rischia sempre un danno erariale", ha aggiunto. "Abbiamo pagato 5.3 milioni di prestazioni di cig, 450mila assegni per i congedi, si tratta di 11 milioni di persone", ha aggiunto. "Al 31 maggio sono 25mila le persone che non hanno ricevuto la cassa integrazione. Sono posizioni che stiamo valutando, sono complesse" ha aggiunto Tridico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata