Coronavirus, Tridico: 4,4 mln domande per bonus 600 euro, pagate 3,5 mln

di abf

Roma, 20 apr. (LaPresse) - "Abbiamo ricevuto 4,4 milioni di richieste per il bonus da 600 euro. 3,5 milioni sono state pagate". Così il presidente Inps Pasquale Tridico, durante l'audizione in Commissione Lavoro alla Camera. "Le altre 900mila dove sono? Sono in istruttoria, alcune saranno rifiutate ma ci sono approfondimenti in corso", si aggiunge.

