Coronavirus, Toti: Oggi Liguria entra in Fase 2, con gradualità e prudenza

di egr

Roma, 27 apr. (LaPresse) - "Buongiorno amici! Oggi la Liguria entra nella fase 2. Riaprono alcune attività, via allo sport all'aria aperta e un po' più di mobilità per i liguri, tornano le passeggiate in famiglia, anche con i bimbi, se si vive tutti sotto lo stesso tetto. Gradualmente e in sicurezza, la Liguria riparte, con libertà di buon senso che richiedono rigore e prudenza. Fase 2 significa ripartenza ma senza dimenticare quelle regole di distanziamento sociale che in queste settimane ci hanno consentito iniziare a sconfiggere il virus. Alle 16 vi aspetto in diretta qui sulla mia pagina Facebook per rispondere a un po' delle vostre domande, scrivetele già sotto questo post! Forza amici, la Liguria può e deve ripartire. Ancora una volta, dipende tutto da noi". Così il Governatore della Liguria Giovanni Toti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata