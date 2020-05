Coronavirus, Toti: Da governo vogliamo regole chiare, aspettiamo Dpcm

di dab

Roma, 17 mag. (LaPresse) - Nella notte "abbiamo ragionato molto sulle regole con cui il Pese deve ripartire da domani, senza distinzioni tra destra e sinistra, nord o sud. Peraltro stiamo ancora aspettando il Dpcm. Per la prima volta le Regioni sono state compatte nel chiedere regole chiare, che artigiani, commercianti, albergatori, parrucchieri possano comprendere e applicare, altrimenti sarà una 'falsa' partenza". Lo dice il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ai microfoni di 'Mezz'ora in più', su Rai3, parlando del braccio di ferro della notte scorsa col governo sulle misure per la riapertura da domani.

