Coronavirus, Toti: Con chiusura scuole nonni babysitter ed espansione epidemia

di mad

Milano, 2 nov. (LaPresse) - "La chiusura della scuola, senza un'assistenza adeguata per i ragazzi che restano a casa, rischia di far diventare i nonni babysitter. E sarebbe un disastro, che porterebbe a un'espansione dell'epidemia, non a una contrazione". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto a 'Ore 14' su Rai2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata