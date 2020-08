Coronavirus, Toti: Capienza mezzi pubblici sarà dell'80%

di abf

Roma, 30 ago. (LaPresse) - "La scuola deve riaprire il 14 settembre. Non pensiamo di fare neanche un passo indietro su questo. E in questi giorni come Regioni stiamo lavorando e collaborando col Governo affinché si arrivi al risultato nel migliore dei modi. Nelle prossime ore come Conferenza delle Regioni otteremo dall'esecutivo di poter portare all'80% la capienza sui mezzi pubblici". Così su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Inoltre per garantire e monitorare la sicurezza dei nostri studenti e del personale scolastico come Regione abbiamo previsto 77 assunzioni di personale medico per il monitoraggio delle scuole e stiamo organizzando un hub intorno all'eccellenza dell'ospedale Gaslini, che fornirà supporto per ogni esigenza di carattere pediatrico e infantile - ha aggiunto - Intanto, con la nostra sanità, stiamo valutando altri metodi rapidi, innovativi e meno invasivi, come il test salivare, supportato da un prestigioso studio internazionale. Questo metodo, che fornisce il risultato in 15 minuti, risparmierebbe il fastidio dei tamponi soprattutto ai bambini e potrebbe essere fatto dalla persona stessa o dal genitore, consentendo la raccolta in sicurezza per l'operatore sanitario".

