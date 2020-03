Coronavirus, Tajani: Mi auguro che Conte ascolti appello Mattarella

di ddn/abf

Roma, 6 mar. (LaPresse) - "Mi auguro che il governo ascolti l'appello fatto ieri dal presidente Mattarella. Abbiamo chiesto non solo un tavolo politico ma anche tecnico per valutare anche le nostre proposte concrete di centrodestra. Noi siamo seri credibili e affidabili e mi auguro che il governo ci risponda con la stessa serietà, credibilità e affidabilità'". Così il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, in conferenza stampa in Senato, con il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fdi, Giorgia Meloni.

