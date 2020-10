Coronavirus, Tajani: Disponibili a lavorare, ma governo ascolti

di dab

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "Non vedo una strategia del governo, annaspanano nel buio, sono uno contro l'altro e questo non fa bene al Paese. Ribadisco il nostro impegno a fare tutto ciò che è possibile per salvare la salute e l'economia. Siamo disponibili a farlo ovunque, ma dobbiamo essere ascoltati". Lo dice il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo alla Festa del 'Foglio'.

