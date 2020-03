Coronavirus, Tajani: Cav attivo su proposte, medici ordinato totale protezione

di ddn/egr

Roma, 6 mar. (LaPresse) - Il presidente Silvio Berlusconi "ha lavorato attivamente alle proposte. Ieri è stato in collegamento telefonico con la riunione con Salvini e Meloni. Purtroppo in questa situazione di coronavirus i medici gli hanno ordinato di stare in una condizione di totale protezione". Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando a margine della conferenza stampa in Senato con il centrodestra. Il Cav si trova infatti in questo momento in Provenza a riposo nella casa della figlia Marina.

