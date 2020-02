Coronavirus, Speranza: Situazione seria ma nessun allarme

di egr

Roma, 11 feb. (LaPresse) - "La situazione è seria e non va sottovalutata, ma non c'è alcun allarme che riguarda l'Italia o l'Europa dove la percentuale dei casi è residuale". Così il ministro della Salute Roberto Speranza parla così dell'emergenza coronavirus in un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital. "La linea del governo, ribadita nel vertice interministeriale di ieri, resta quella della massima precauzione. Dobbiamo studiare tutti i possibili scenari e continuare a tenere un livello di attenzione molto alto, ma senza allarmismi perchè in Italia e negli altri Paesi europei la situazione è sotto controllo. I numeri in Cina indicano ancora una crescita significativa, ma le misure prese dal governo cinese sono molto serie, l'auspicio è che questo possa portare in un tempo breve al cosiddetto 'livello di picco' e che da lì possa poi iniziare la fase di regressione". "Nel frattempo - continua - lo strumento di cui disponiamo è quello di controlli seri e rigorosi. E le misure sin qui assunte in Italia sono del livello più alto in Europa e forse nel mondo".

