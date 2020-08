Coronavirus, Speranza: Siamo fuori da tempesta ma non ancora in porto sicuro

di abf

Roma, 21 ago. (LaPresse) - "Io lo dicevo già a giugno e luglio, quando i dati erano molto bassi. Siamo fuori dalla tempesta, ma non siamo in porto sicuro, non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione. Nei Paesi vicini ci sono numeri di nuovo altissimi". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando al Meeting di Rimini.

